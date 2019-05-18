藍營總統提名民調 題型設計由「民調執行小組」決定

2019-05-18 13:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人提名機制日前拍板，預定7月5日後展開民調執行，有關未來佔8成5比例的與黨外對手「政黨對比式」民調題型，如果屆時台北市長柯文哲尚未宣布參選，甚至民進黨猶未確定人選，題型應該如何設計，對不同參選陣營各有利弊，黨內人士指出，基於公正超然性，將由民調專家學者組成的「民調執行小組」決定。

黨內人士分析，未來「政黨對比式」的民調題型不太可能同時做兩黨對決態勢下藍營參選人與蔡英文、賴清德各一套對比調查，以及柯文哲加入的「三腳督」態勢下藍營參選人分別與蔡、柯及賴、柯各一套的對比調查，再以平均值計算民調結果。

該人士認為，雖然理論上硬要照上述模式來做，不是不可以，但單以「三腳督」的對比題型而言，如果國民黨6個參選人與蔡英文、柯文哲互比，就佔6道題目，6人再與賴清德、柯文哲互比，又要6題，加上國民黨六人互比的一題，以及詢問受訪者資料、政黨傾向等，題目恐達20題，說不定題目還沒問完，受訪者就掛電話，可能一個晚上做出的有效樣本數不多，一般來說民調題目愈精簡愈好，以往黨內初選民調一般也就只有十道題目，如果民進黨尚未確定人選，會用虛擬的「民進黨候選人」做為對比。

黨內人士說，民調只是參考值，不是根據民調結果提名的人選就一定能贏，既然只是遊戲規則，只要大家共同信守，沒有疑慮即可。

國民黨提名協調小組預定6月14日前要召開參選人座談會，未來「民調執行小組」還要召開「民調執行會議」，邀參選陣營討論決定5家委託民調機構，7月5日至15日間開始執行民調前，另外要開「民調執行說明會」，邀各陣營說明民調執行細節的統一執行方式。

對於國民黨總統參選人周錫瑋日前接受廣播節目專訪時表示，未來參選人座談會上，只要多數參選人有共識，就可以決定民調作法，黨內人士說，「當然不可能」，因為提名特別辦法與作業要點是中常會通過，參選人不可能否決中常會決議的遊戲規則，基本上參選人只能就民調題目的問法、民調公司挑選等細節表達意見，無法決定是否納手機民調（作業要點明文規定民調抽樣以中華電信住宅電話資料庫為抽樣清冊）、對比對象等結構性問題。

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