韓國瑜已落後蔡、賴？藍營不以為然：內部民調韓仍一枝獨秀

2019-05-07 16:29

〔記者施曉光／台北報導〕「美麗島電子報」日前公布高雄市民調顯示過去藍營最強總統人選韓國瑜的支持度，已經落後民進黨的蔡英文與賴清德，國民黨方面頗不以為然。黨內人士透露，黨中央從2月以來不定期委外所做民調都顯示，韓國瑜一枝獨秀的趨勢迄今沒有變化，即便最近一次在4月底完成的民調都仍顯示，韓國瑜分別大贏蔡英文、賴清德各十幾個百分點。

據悉，從2月以來，只要有特定政治事件或議題發生，國民黨中央都會不定期委託某知名民調公司進行民調，做為了解藍營可能總統人選支持度趨勢的內參之用。

黨內人士表示，受託執行民調作業的公司並非媒體，機構效應應該不大，而且幾個月下來，韓國瑜支持度並沒有明顯衰退跡象，即便4月23日韓發表痛批黨內密室政治而引發爭議的5點聲明後，支持度也只有略降3、4個百分點。

據了解，國民黨委外在4月28日至30日所做的一波民調顯示，韓國瑜與蔡英文對比支持度約為4成5比2成8，韓國瑜與賴清德對比約為4成6比3成1﹔如果在台北市長柯文哲加入的「三腳督」情況下，韓、蔡、柯三人支持度分別為3成8、2成1、2成1，韓、賴、柯分別為3成9、2成1與2成。

黨內人士指出，韓國瑜支持度不太變動的原因，就在於有約8成5的穩定藍營支持者，反觀朱立倫、郭台銘只有6成5，與韓國瑜相差的2成差距，會跑到柯文哲那一邊，因此如果未來沒有提名韓國瑜，在「三腳督」的情況下，部分藍軍支持者可能退求其次的選擇是柯文哲。

這位人士還說，如果黨內互比，朱立倫的排名會掉到第4名，韓、郭、王居前3名，原因就在自從郭台銘出現以後，分掉了原本支持朱立倫的藍營經濟選民﹔至於王金平可以保持第三位，透過民調分析發現，民進黨支持者就佔了三成，但如果改為對比民調，民進黨人選、柯文哲分別與韓、郭、朱、王對比，王金平就一定是最後一名，「因為大家都各自歸隊了」。

據指出，有人想要「黑韓」扳倒韓國瑜，但在短時間內沒有那麼容易，目前唯一的變數在郭台銘，如果郭無法急起直追，從民調趨勢來看，最後恐怕會是韓國瑜出線。

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