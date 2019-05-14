新竹縣議會總質詢上演「包粽秀」 議員要求縣府做這件事

2019-05-14 11:21

［記者黃美珠／竹縣報導］總質詢不一定要針鋒相對！新竹縣議會今天早上就有場罕見的「包粽秀」，這是國民黨新竹縣議員上官秋燕要求縣府，是不是把招商出問題的竹東動漫園區改為原住民族產業推廣據點的同時，也能讓新竹縣竹東地區很多擁有好手藝的婆婆媽媽們也能在此一展手藝，就像大家去到北海岸的18王公廟莫不人手1袋肉粽一樣，讓遊客來到竹東動漫園區，也記得品嚐一下香Q、餡料充實的客家粽子！

上官秋燕今天早上9點進行縣政總質詢時關切3大重點，分別是替全縣65歲以上長輩爭取做假牙的費用補助、另外希望縣府能籌劃新建新竹縣巨蛋，提供境內表現優秀、但練習場地卻十分克難的青少棒有個符合國際賽事標準的練習場所。

最後對於曾被坊間撻伐招商成效很糟的竹東動漫園區，因縣府目前交辦原住民族行政處規劃作為境內尖石、五峰2個原鄉鄉親展現技藝、或是農特產品的行銷推廣點，所以上官秋燕要求縣府也不要忘了竹東的客家鄉親，讓竹東地區手藝不錯的婆婆媽媽們一樣有機會進駐這個園區，一展她們的長才，也讓客家的美食被看見。

由於下個月中就是端午節，上官秋燕配合前述的總質詢，除了在議事堂內請所有在場者品嚐客家粽，也羅列了粄粽、湖南粽等各式各樣的粽子，穿插了1段「認識粽子」，另請她83歲的母親傅瑞妹出馬，「率隊」於議場外待命。

她則邀請縣長楊文科、議長張鎮榮、副議長王炳漢以及縣府一級主管們轉戰議事堂外的走廊，跟著前述由傅瑞妹所帶領的婆婆媽媽「包粽隊」一起學包客家粽子。

上官秋燕說，她不喜歡過於嚴肅或火藥味太重的總質詢，用前述輕鬆的方式，一樣能讓縣府了解議員對地方發展的期待，大家理性、愉快地為建設家鄉而努力。

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