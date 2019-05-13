他疑韓備詢沒「提示螢幕」 網諷：腦子沒東西聽得出來

2019-05-13 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日來在高雄市議會備詢時，多次跳針、答非所問，引發各界熱議，國民黨草協聯盟發起人李正皓為此在臉書質疑，包含台北市長柯文哲及前高雄市長陳菊在備詢時都有「提示螢幕」，但韓卻沒有，質疑綠營人士有意要在短時間內毀掉韓國瑜，不過這番說法引起網友質疑，「腦子有沒有東西，聽講出來的話就知道，跟有沒有設備沒關係」。

李正皓今上午在臉書PO出一張比較圖，指包含柯文哲、陳菊過去在接受質詢時，桌子前面都有一個「提示螢幕」。李正皓說，該螢幕同步連結到另一台幕僚控制的電腦之上，可針對議員提問的政策細節或內容，由幕僚第一時間將政策資訊傳遞到「提示螢幕」上，但他質疑韓國瑜在備詢時桌子前空蕩蕩，只有些書面資料跟筆。「為什麼柯文哲、陳菊在備詢時都知道要安裝『提示螢幕』」、「為什麼高雄市政府內也沒有任何人提醒韓國瑜在備詢時應該準備『提示螢幕』？」

李正皓也說，如果是韓國瑜主觀認為不需要安裝，那韓國瑜真的大意了，但若是高雄市政府有人「刻意」向韓國瑜隱瞞安裝提示螢幕的資訊，那內情就不單純了，他質疑背後的目的是為了讓韓國瑜出糗、跌跤，企圖在最短的時間內毀掉韓國瑜。

針對這番發文，網友則在底下留言質疑「何必為韓市長辯護呢？表現不好就是不好」、「別護航啦！就是腦袋沒東西，講那麼多」、「幕僚本來就可以sup市長做備詢啊 你國中公民是不是被當」。

事實上，韓國瑜今日雖照常出席議會總質詢，但他的備詢席上已多出一台平板螢幕，細看內容有市政資料和LINE對話框等，推測是市府幕僚為因應答詢所準備的新工具。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/