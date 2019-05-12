感謝媽媽、阿嬤 韓國瑜臉書直播熱線傳情

2019-05-12 16:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天是母親節，高雄市長韓國瑜下午透過臉書直播，親自打電話給13位媽媽、阿嬤，代替子女傳達感恩與祝福，並祝福天下媽媽、母親節快樂，接到電話的媽媽都很興奮，還有媽媽鼓勵韓國瑜選總統。

韓國瑜下午原訂2點半直撥電話傳情，疑因訊號問題、延到近3點才進行，他一共撥打12通電話、僅1通沒接，另外還傳達2封子女的思念給天上的媽媽，累計傳達祝福給13位媽媽。

收到祝福的媽媽，有的背負職業傷害、有的是單親、有的因為先生生病而扛起生計、有的因為孩子當兵無法常在一起、還有一位是阿嬤，韓國瑜逐一透過手機、唸出孩子的心內話，內容溫馨。

最後2封書信，因為收信人都已辭世，韓國瑜頗多感慨，其中一位兒子透過韓國瑜告訴天上的媽媽，明年會有媳婦；另一位則跟天上的媽媽說，請他放心、會照顧自己。

原預計要撥打的12通電話、只有1通轉入語音信箱，其他都順利接通，接到市長電話的媽媽、阿嬤均很開心，好幾位跟韓國瑜加油，還有媽媽直接鼓勵韓國瑜去選總統。

韓國瑜透過打電話傳遞祝福、也透過臉書直播感謝所有媽媽辛苦，最後則是來一段政令宣導，提醒大家一起防範登革熱疫情，要把住家周遭易積水容器清除，而這些工作，可能也要麻煩媽媽處理。

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