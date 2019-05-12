這些人沒問「為何像小學生站在這」 王定宇打臉韓國瑜！

2019-05-12 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜9日火爆答詢議員康裕成的問題，韓國瑜講完要坐下，康裕成高喊不要坐下，但韓國瑜仍執意坐下，還嗆：「我為什麼像小學生站在這裡？」；台南市立委王定宇在臉書貼出2張圖打臉韓國瑜。

韓國瑜在議會答詢表現被外界發現，他會等議員問完問題才站起身回答，接著迅速坐下，康裕成昨對韓高喊不要坐下，但韓不但執意坐下，甚至嗆聲：「我為什麼像小學生站在這裡？」，面對康裕成的問題，韓國瑜堅持要等局處首長回答完後「我再回答」。

王定宇在臉書貼出屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、前高雄市長陳菊、前台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦的備詢照片，還有日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道、英國首相梅伊、台灣行政院長蘇貞昌在國會答詢的照片，他們全都是站著。

王定宇認為，這群人涵蓋國內外的政治首長、領袖，竟然都沒有問「我為什麼要像小學生一樣的站著？」，代議士代表人民質詢代表行政部門的首長，也是站著問，但重點其實並非站著，「是一問三不知天天都露餡」。

王定宇臉書全文

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