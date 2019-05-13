藍營立委、落選人誣指拿派欲砸韓國瑜 她準備提告

2019-05-13 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市議員康裕成認真質詢韓國瑜，不料竟遭韓粉湧入臉書猛烈砲轟，藍營立委許淑華、曾參選立委的鄭世維等人甚至在政論節目加入攻擊行列，康裕成12日指出，13日上午9點15分將召開記者會，準備向許、鄭2人提告。

民進黨高市議員簡煥宗、康裕成，陸續因為質詢高雄市長韓國瑜，臉書遭韓粉洗版、被迫關閉，批踢踢實業坊鄉民發現，國民黨新北三重立委補選落選人鄭世維在《中天電視台》，指控康裕成要對韓國瑜「砸派」，並提到「自己當過議長要砸派，根本民主退步。」

《東森新聞》報導，許淑華稱：「在5月9日韓國瑜在質詢完的時候，這位康裕成議員她就拿了1個塑膠袋，裡面裝了1個派，她就拿這個派，想要在媒體受訪市長同時，他就拿這派想要攻擊市長。」

PTT鄉民釋出康裕成發送的採訪通知，康將在13日上午9點15分，於高雄市議會民進黨團辦公室，舉辦「許淑華鄭世維製造假訊息，請公開道歉否則提告」記者會；鄉民們對此支持康提告，他們紛紛留言指出「砸派真的是亂造謠」、「一個豬瘟，一個沒選上」、「砸派真的被害妄想症」、「這兩隻一定會嘴硬不道歉」。

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