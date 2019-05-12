館長批捐50萬「連感謝狀都沒有」市府社會局：已寄出

2019-05-12 14:08

〔記者方志賢／高雄報導〕「館長」陳之漢近日直播中猛批高雄市長韓國瑜，昨晚間還提及當初非常挺韓，甚至捐款50萬元給高雄市政府，卻連一張感謝狀都沒收到。高雄市府社會局今上午表示，因捐款收據與感謝狀單位名稱不同，經確認後，感謝狀已於5月10日寄出，明、後天應可收到。

對於「館長」陳之漢指捐50萬挺韓國瑜，卻「連感謝狀都沒有」，高雄市府社會局表示，感謝陳的愛心，他3月25日及4月2日分別透過經紀公司捐款共50萬元予高雄市社會局。

社會局說，向該經紀公司了解該筆捐款欲指定做為何項福利，該經紀公司於4月22日回覆捐款指定用於兒少福利，社會局開立收據並寄出，該公司回覆4月30日收據已收到。

社會局說，另感謝狀確認感謝單位名稱是陳之漢後，亦已於5月10日寄出，社會局感謝陳對高雄兒少福利的重視與支持。

館長昨晚直播表示，去年大選前後，他因不少發言挺國民黨，導致在網路上遭到不少民進黨支持者抵制，甚至連健身房生意都受影響，原本確實期盼國民黨替台灣人民帶來幸福，甚至不惜「賠錢、賠名聲、整天被人幹譙」。

館長說，當初確實很支持韓國瑜，但現在就不行啊，不行不能講？並批評韓「當市長沒有市長的樣子，答應人家不講求信用」。

館長也提到，在韓國瑜當選後，他以個人名義花了5、6萬買花籃，並捐了50萬給高雄市政府，但捐錢過了3、4個月了，至今一張感謝狀都沒收到，並酸韓「我如果捐錢去給協會，人家當天就做出來了，高雄市政府這麼大，連一張A4紙的感謝狀都做不出來，50萬買不到一張紙啦」。

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