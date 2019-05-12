答詢時把問題推給局處長 打馬悍將：韓國瑜辯論時就在推了

2019-05-12 13:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上週總質詢面對高市議員康裕成詢問自經區議題時，數度答詢「請經發局伏局長回答」，跳針場景引發議論，也被質疑問題都推給局處長？臉書粉專打馬悍將調閱過往韓國瑜與陳其邁面論影片，發現他在辯論時就已把問題推給局處長了，網友感慨，可能有89萬人沒看電視辯論。

打馬悍將指出，韓國瑜當高雄市長，很多人訝異，他質詢都叫底下的局處首長回答，自己只會跳針發大財。

打馬悍將調閱影片回顧，質疑韓國瑜當初選市長、在電視辯論時，就把問題都推給自己的局處首長了，當時陳其邁問他：你如果當高雄市長，你的漁港轉型策略是什麼？韓國瑜竟說：我是選市長，不是當公務員，這由我的漁業局局長跟經發局長回答就好了。

網友留言，「什麼都別人做，那選你這個高雄市長幹嘛？」、「CEO是要有大方向、目標性～再丟給下屬計畫執行 重點還要會用人！」、「沒用的，他一句發大財，就讓韓粉高潮了」、「沒料！但他很會嘴！！」、「偏偏韓粉還說市長是領導、不用什都懂」、「有89萬人沒看電視辯論」。

相關影音請見︰韓國瑜辯論，就把問題推給自己的局處首長回答了

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