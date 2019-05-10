「這麼好的團隊哪裡找？」 許崑源要韓國瑜別理議員

2019-05-10 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期內被酸答詢「答不出來」，他今（10）日在議會備詢，被議長許崑源點名，「市長，我實在替你不捨」，「這麼好的團隊要去哪裡找？」、「人民都會挺你，你不用信那麼多」，發言遭到網友砲轟。

許崑源指出，「市長，我實在替你不捨，我們說實在的，看你所用的這些團隊，這些市政團隊，對業務這樣啦只有4個月而已，可以說是大家倒背如流，這麼好的團隊要去哪裡找？」他還對韓國瑜說，「啊你儘管放心的去拚，你不用聽那些在說什麼，事實啊，你就大方抓緊就好。」

許崑源表示，「高雄市民聽一下，陳菊執政12年，他的公務人員，貪瀆、偽造文書總共105案，194個起訴，啊這種團隊，民進黨那些議員沒半個人敢講一句話，啊1個韓國瑜市長，帶這些團隊拚到沒日沒夜，被講得好像很不行」，他對韓國瑜說：「你就大方抓緊就好，管他們說什麼。」

許崑源對韓國瑜強調，「用人是你的事情，這個黨就是這個樣子，人民都會挺你，你不用信那麼多，在騙肖欸，這團隊百姓都看得到，我坐在這議事廳，可以說所問的業務沒一個不會答，你就大方把他抓緊就好，細節的給這些局處長，啊你不用管他們在說什麼，啊我講給你聽，奉勸民進黨這些議員同事，打人3分，傷到自己的是7寸啦，大家都同事不用這樣啦。」

不少臉書社團「爆政公社」網友看見許崑源的發言，均感到相當傻眼，紛紛留言說，「龜笑鱉沒尾巴」、「國民黨沒招了嗎？」、「自己都被判刑了」、「議長講得義憤填膺，我就覺得呵呵」、「所以高雄到底要怎麼發大財，實質政策呢」、「出一張嘴」、「一個草包豪姣市長還要一個XX議長來呼呼」。

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