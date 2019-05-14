韓拿小抄、被打pass 前幕僚想起花媽的紅筆…

2019-05-14 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日接受議員質詢時，不時傳出請局處首長代答、拒答或幕僚幫忙遞小抄、打pass的爭議。網路上有人質疑為何前市長陳菊、台北市長柯文哲都有「答詢神器」提示螢幕，韓卻沒有。昨備詢前，團隊也準備20吋平板讓韓使用，再度引發議論。花媽擔任市長期間的幕僚陳瓊華昨在臉書先轟現任市長在議會的表現，接著話鋒一轉，感嘆當時花媽不僅會讀資料，還用紅筆畫記重點，隔天要對外發表談話時，講的總比幕僚提供得多。

陳瓊華在文中開宗明義反問，有哪位議長會「幫忙嗆聲議員」、「殺」總質詢時間；哪位市長會「跟議員鬥氣」等，並指韓看起來「不準備」看字、讀資料、知道高雄，「他就盡全力在空中畫大餅、唬爛城市願景」。

陳瓊華在文中憶述，2011年7月16日，她首次單獨陪花媽跑整個周末行程，前一晚一遍又一遍錄音、練習隔天要向市長報告的行程與其上台致詞重點。然而；「每一場致詞我都愣住」，因為花媽講得「比我早上跟她說的多」，她以為「天后」是「隨手拈來」，但整理其公事包卻發現，「每份資料都有紅筆畫過的線與寫下的重點」。

陳瓊華在文中提到，每晚秘書須趕在市長一天行程結束前，將隔日的行程資料送往宿舍，但有次議會總質詢期間，隔天要質詢的模擬答題她完成太晚，晚上10時許才送到，要「撤退」時，花媽正好出現在她身後，並說了一句「辛苦，這麼晚」，然而，隔天一早，「每份資料果然也都是畫滿重點，紅紅的線、紅紅的字」，讓她不禁懷疑花媽到底幾點睡覺。

陳瓊華在文中直言，不知城市基本資料者，「是有多少天縱英明可以領導城市？」「不就是要有這基礎數據做政策規劃？」並稱區域人口多寡，背後的產業因素、文化歷史故事，「不就是『新來的』市長要知道的？」「科員、局處長知道就好﹖那就請他們輪流當市長」

陳瓊華在文中提及，「花市長不會只坐著、等人用平板餵資料，花市長用紅筆一條條劃下她看到的城市樣貌、寫下她對這城市的努力與堅持到底，每一晚，即使這城市已經睡了」，雖然她不在花媽身邊許久，「但我永遠同時有好幾支這紅筆」，而「這筆本來很平凡，但出現唬爛市長後，我發現好珍貴」，提醒她「努力、認真永遠是最基本、最無愧的」。

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