狂出包！韓國瑜備詢答非所問 他分析：繼續跳針反而有利

2019-05-10 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日在議會被質詢時，由於過程答非所問，遭時代力量市議員黃捷翻白眼，引起外界熱議。不過，有網友分析，韓國瑜繼續跳針下去，往後反而可以減少傷害，「對他比較有利」。

臉書粉專「發達資本主義時代的打油詩人」表示，近期不只黃捷，許多議員紛紛跳下去打形同自爆王的韓國瑜，然而韓的bug（臭蟲，指程式錯誤）似乎一直沒修好，「不但沒變強，還持續每天打卡自爆，究竟韓怎麼了？」

他以經濟學的「邊際遞減」概念進行分析，該概念指出，「同樣的東西，每增加一單位的投入，該單位投入產生的效應就會比上一單位投入產生的效應少」。當韓國瑜因黃捷的質詢受到高傷害，接著又被其他議員相繼猛攻，雖造成韓一定程度的創傷，但也讓攻擊的邊際效應迅速降低。

因此，等到韓國瑜有可能好好做功課好好答詢的時候，跳針對自己造成的傷害已經沒那麼大了。相較之下，如果好好答詢卻答不好，那樣的傷害反而比較大，因為民眾會說：「你看，他不跳針的時候就是那麼廢，難怪他要跳針。」

他認為，韓的跳針在短期內是有利的，隨著邊際效應遞減，韓承受跳針損失形象的風險，會小於重開戰場正面交鋒，儘管會失去一些支持者，但長期下來，反而會給「忠心韓粉」建立自己的政治哲學理論，即「市長根本不須和議員討論市政議題」，若照此一趨勢發展，韓粉人數可能減少，不過忠心韓粉也可能會更加凝聚，至於最後結果為何，還有待時間認證。

「發達資本主義時代的打油詩人」臉書：

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