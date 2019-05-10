「假韓粉」嗆殺兒？ 蔣萬安：真韓粉是理性的

2019-05-10 17:51

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委蔣萬安日前因忘了關麥，一句「 支持韓國瑜的比較沒理性」惹怒韓粉，還有網友揚言對他兒子不利；蔣萬安今天在立院受訪表示，這樣的言論逾越法律紅線，自己已報警提告，但他認為真韓粉是非常理性的，他跟高雄市長韓國瑜也仍是非常要好的朋友。

對於有「韓粉」嗆對家人不利，蔣萬安說，今天已經報警處理，也提出告訴，這樣的言論逾越法律紅線，他不會姑息，也想藉此機會呼籲大家響應韓國瑜的「愛與包容」，保持理性、冷靜。

「其實我覺得他們已經做到了！」蔣萬安說，很多真正韓國瑜的支持者是非常理性的，也給他很多溫暖的建議、鼓勵，這部分他非常感謝，他跟韓國瑜也仍是非常要好的朋友，韓是給他很多鼓勵、建議的前輩，對於給韓增添困擾也感到不好意思，韓國瑜若要邀他到高雄，只要有需要，他都可以配合。

至於留言韓粉是真是假？蔣萬安說，大家自有公評，從個人專頁發文也多少可以判斷，但最近真假韓粉、反串情況越來越嚴重，再次提醒真正支持韓國瑜的人要保持理性，盡量從正面方式表達意見。

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