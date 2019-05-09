影片曝光！ 議員5問橋科韓國瑜跳針6次：請經發局回答

2019-05-09 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前才因為跳針「高雄發大財」引發爭議的高雄市長韓國瑜，今天（9日）在議會面對議員質詢又再度跳針！民進黨議員康裕成今天針對高雄市內重大建設「橋頭科學園區」進行質詢，沒想到連續5個基本問題，韓國瑜都跳針回應「請經發局副局長回答我再回答」，讓人傻眼。

Facebook粉絲專頁「只是堵藍」，今天PO出議員康裕成在高雄市議會總質詢的影片，影片中可以看到，康裕成質詢市長韓國瑜有關橋頭科學園區的議題，她總共問及包含「橋頭科學園區對高雄的重要性為何」、「橋頭科學園區將來會進駐什麼產業」、「中央對於橋頭科學園區的進度到哪裡」、「針對橋頭科學園區，市府要做的第一件事是什麼」、「市府負責此事的局處單位是哪一個」等5個基本問題。

不過韓國瑜疑似是因為無法確切回應，連續5個問題都被他以「請經濟發展局副局長回答」、「請經發局副局長回答，我再接手回答」的跳針式答覆迴避。面對議員質疑他根本不知道該怎麼答，韓國瑜再度打太極表示「我知道答案，我也知道內容，但是我覺得讓我們經發局副局長回答」，實在讓人非常傻眼。

影片一出讓網友大嘆「市政0分 跳針100分」、「市長的回答是錄音機重播嗎」、「身為高雄人的我真的笑不出來了」、「雖然有各局處分工，但是市長也要知道一點點吧」。更有網友逗趣表示「我們請陳其邁市長來回答好了」、「然後康議員的臉書可能又要被韓粉灌爆了」。

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