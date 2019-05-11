提自貿區是為對岸？ 馬英九：這是完全沒常識的話

2019-05-11 11:58

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨、民進黨日前為自經區、自貿區吵得不可開交，前總統馬英九說，當初他提出自貿區，就認為對台灣很重要，台灣參加的自由貿易協定很少，應要更開放，讓資金進來、使經濟復興，這非做不可，「但當時民進黨杯葛，認為開放是為了大陸，這是完全沒有常識的話。」

國民黨中常委曾文培參選士林、北投立委，早已開始積極拜票，馬英九今上午陪曾文培到士東市場進行掃街拜票，發康乃馨給婆婆媽媽，馬英九甚至買了小菜回家，原本老闆娘堅持請客，但馬英九笑說大家都在看，還是要付錢，老闆娘才將錢收下。

馬英九還以生日快樂歌改編的母親節歌，祝福全天下母親，歌詞為「感謝媽媽生我、感謝媽媽養我、感謝媽媽教育我，感謝媽媽愛我」，逗得現場婆婆媽媽笑呵呵。

對於自經區、自貿區引起藍、綠戰火，馬英九表示，當初他認為自貿區對台灣很重要，台灣參加的自由貿易協定很少，應要更開放讓資金進來、使經濟復興，這非做不可。

馬英九說「當時民進黨為了杯葛阻擋，總認為我們開放是為了大陸，這是完全沒有常識的話。」

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