新北市立委選舉 國民黨7個選區人選出爐

2019-05-11 11:33

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部今天早上公布立委第8選區（中和區76里）黨內初選結果，登記參選的張智倫、現任市議員邱烽堯，經3天民意調查結果，由邱烽堯勝出。

新北市黨部目前確認提名名單分別為，第5選區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）提名前立委黃志雄、第6選區（板橋西區65里）提名現任市議員林國春、第7選區（板橋東區61里）提名現任立委柯志恩、第9選區（永和、中和17里）提名現任立委林德福、第10選區（土城、三峽）提名現任市議員林金結、第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提名現任立委羅明才。

第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）洪孟楷、吳育昇兩人登記爭取提名，將於16、17、18日進行民調；第12選區（汐、金、萬、瑞、平、雙、貢）簡榮宗、李永萍、徐正文三人競爭，將於19、20、21日進行民調。被視為艱困選區的第2選區（五股、蘆洲、三重16里）及第3選區（三重），還有第4選區（新莊）的人選，還在協調中。

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