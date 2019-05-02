不滿選立委被勸退 詹江村痛哭怒轟同黨議員

2019-05-02 18:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部主委楊敏盛勸退議員詹江村參選立委，讓第一選區選情趨於單純；未料，詹江村今天突然在臉書PO文怒罵議員林正峰、褚春來，還向林正峰嗆聲，「你有種再對我大小聲一次，幹譙一次試試看，我沒有帶一群熱血愛國，年輕助理把你打到住院，我詹江村跟你下跪磕頭自認孬種！我說到一定做到！」

林正峰、褚春來都強調，對於詹江村不實指控保留法律追訴權，另國民黨當初黨內登記，原本就有默契，同選區先做初選讓選情單純，而詹江村第四選區選輸了，就跑到第一選區來登記，這已經違反公平正義原則；褚春來也抱怨黨部立委初選分成三個階段，才會讓人有機可趁。

詹江村在臉書貼出痛哭流涕照片，也訐譙林正峰是老政客、為私人利益可以派系倒戈，擔任立法委員毫無表現，而在擔任黨團書記長期間更與市府利益交換，至於褚春來內線交易購買捷運綠線轉運站的埤塘土地，被壹週刊踢爆後，就是壓倒國民黨的最後一根稻草，也是害死綠線捷運的進度的重要因素。

詹江村也認為，國民黨禍國殃民結構，包盡國家重大工程，在立法院用盡協商機會，一再展延工期，用物價波動通貨膨脹的理由，無上限的追加預算，他都看在眼裏，這就是他花盡一生積蓄，都想進入立法院改革的決心。

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