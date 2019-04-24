不徵召又讓詹江村跨區 陳根德棄選怒批黨部做法腦殘

2019-04-24 16:42

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市黨部第一（蘆竹、龜山、桃園13里）選區初選登記，原本呼聲最高的前立委陳根德因不滿議員詹江村跨區選舉，加上國民黨不願徵召，決定棄選，今天下午將搭乘4點30分飛機到上海，明天才會回桃園，對於黨部可以徵召朱立倫、孫大千、陳學聖選立委，褚春來選議員，卻不能徵召他，陳根德批做法腦殘。

陳根德表示，原本第一選區有黃國園黨部主委于北辰、議員陳美梅胞弟陳文吉有意參選，其中于北辰在地方跑了2個多月後發現他深耕基層，最適合代表國民黨參選，除退出選舉外，還報請黃復興黨部轉中央黨部徵召他；至於陳文吉部分，則由陳文吉指定民調公司、他出錢來進行民調，最後陳文吉因民調落後轉而支持他。

陳根德說，黨部如果沒有徵召程序，當初朱立倫、孫大千、陳學聖在桃園就無法選立委，3個月前議員選舉，黨部也是徵召褚春來選議員，他將所有狀況都排除，黨部卻說不能徵召，實在讓人無法理解，此次立委初選是要配合總統打選戰，不是要最強棒的人來選，如今的做法讓人覺得這些人根本是腦殘。

陳根德也提到，不管如何，詹江村和議員萬美玲在第四選區角逐是事實，如今選輸了又跑到第一選區，黨部也說未違反規定，都讓人無法接受。

詹江村表示，第四選區初選是在8、9、10日，他和萬美玲在初選期間做民調，贏的人才登記，他輸了根本就沒有登記，只是領表花了10萬元而已，因此，在第一選區參選，並沒有跨區問題。

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