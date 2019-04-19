台南立委6選區 KMT先辦第4選區提名

2019-04-19 09:38

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市黨部公告第10屆立法委員南市第四選舉區（永康區、新市區、新化區）黨內候選人提名登記有關事項。凡國民黨黨員有意參加第10屆立委南市第四選區選舉者，應依規定申請候選人提名登記，領表及登記時間為4月22日起至4月24日止，歡迎黨內優秀人才表態參選。

國民黨南市黨部主委謝龍介指出，國民黨黨內提名第10屆立法委員南市第四選舉區領表及登記時間為4月22日至4月24日止，每天上午10時至下午4時，地點在國民黨台南市黨部，凡黨員領取候選人提名登記表件者，需繳交登記費10萬元台幣、登記時需繳保證金50萬元、選務作業費50萬元，上述選舉事務如有未明瞭之處，可電洽黨部一組總幹事劉金輝0975220136。

市黨部一組表示，南市第10屆立委選舉分為6個選區，黨中央確定第4選區（永康，新化，新市區）是第3梯次提名，4月18日是第4選區立委提名作業公告日，其他5個立委選區公告待黨中央確定提名梯次，再行公告。

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