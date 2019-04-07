市長滿意度投票慘輸！藍營議員否認被打臉稱「網軍完勝」

2019-04-07 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員詹江村在臉書日前在臉書發起投票，想比較鄭文燦、韓國瑜2人「誰比較出色」，結果鄭文燦以75%的得票率大勝韓國瑜；對此，詹江村表示自己是「故意用一個可以誘引他們的釣餌民調」，稱這場投票鄭文燦勝利是「國家網軍完勝」。

詹江村日前（4日）在臉書粉專發起投票，題目為「鄭文燦市長，韓國瑜市長，誰表現的比較好，比較出色」，希望網友「踴躍投票」。結果出爐，在2.7萬人投票的活動中，有75%的網友認為鄭文燦施政較出色，僅有25%網友認為韓國瑜較好，似乎也呼應日前《TVBS》做出的民調───桃園市長鄭文燦的施政滿意度拿到70%的成績。

詹江村對此表示，「很多人說1450已經啟動，而且威力強大，我就做了一個實驗，故意用一個可以誘引他們的釣餌民調，大家可以看，三天的民調，前二天鄭文燦趴在地上只有8%，最後一天短短不到幾個小時，1450大量灌了2萬多票，到我這小小的粉絲頁面。這個釣魚民調證明，國家的網軍機器非常強大。『國家網軍完勝』，『1450完勝』」。

對此，網友紛紛留言表示「辦民調輸了就說是網軍，贏了是不是又要說那是當然的？話都給你講就飽了啊。笑死」、「真的笑死 精神勝利法」、「我來參與投票，你卻說是1450網軍，讓我要好好認真了解你適不適合當民代了」、「詹先生有點水準好嗎？拿自己第一名的市長來比一個用賣果菜的『備忘錄』當訂單的傢伙」。

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