楊敏盛：詹江村第一選區登記立委初選 資格沒問題

2019-04-23 21:43

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市黨部辦理第一（蘆竹、龜山、桃園13里）選區初選登記，今天進入第2天登記，市議員詹江村繼昨天領表後，今天完成登記，並將戶籍遷至桃園大檜溪地區；對於外界質疑詹江村是否違反黨部跨區參選問題，黨部主委楊敏盛表示，詹江村並未參加第四選區民調就退出初選，並未違反黨部規定，另前立委陳根德對於是否會登記，仍持保留態度。

據悉，原本第一選區只有陳根德、議員陳美梅弟弟陳文吉投入初選，兩人私下民調由陳根德勝出，未料冒出詹江村前來登記，因此對於是否登記，陳根德仍未鬆口，第一選區立委登記將於今天下午5點截止，屆時就可見真章。

楊敏盛表示，當初詹江村、議員萬美玲於第四選區進行民調，結果由萬美玲勝出，詹江村宣布退出初選，雖然國民黨有不得跨區規定，但詹江村、萬美玲係委託議長邱奕勝私下進行民調，並非黨部民調，其情況與立委吳志揚類似，吳志揚原本在第三選區登記，最後改到第二選區，兩人都未進入黨部民調機制，因此可以撤銷登記到其他區登記；反觀第五選區初選，這是透過黨內民調參選機制進行，議員黃敬平、舒翠玲敗選就不得再到其他選區登記。

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