韓國瑜選戰發言人拚藍營立委初選 揭露「高雄首富」由來

2019-04-20 11:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾擔任高雄市長韓國瑜競選發言人的侯亞寧，已宣布投入國民黨高雄市立委第一選區黨內初選，他今早在臉書揭露韓國瑜「打造高雄，全台首富」這句口號的由來。

侯亞寧曾任TVBS記者、國民黨高雄市黨部發言人、韓國瑜競選發言人等職務，但選後卻意外未進入韓國瑜小內閣。他日前已宣布投入2020國民黨高雄市立委第一選區黨內初選，挑戰民進黨現任立委邱議瑩。

侯亞寧今早透過臉書，揭露韓國瑜競選時「打造高雄，全台首富」這句口號的由來。他說，2017年9月，韓國瑜到黨部報到，走訪8個月，發現高雄人口老化嚴重，年輕人外移速度擴大，尤其是原高雄縣的情況更為驚人，由於工作機會少，平均收入也相對低，所以他用「又老又窮」形容高雄，雖然有人認為不中聽，但這句話打動很多人的心。

侯亞寧指出，2018年的高雄市長選戰，國民黨的主軸就是「經濟優先，人民有錢」，韓國瑜和團隊研究，如何訂出一個主標語，讓大家可以一看就懂。

侯亞寧說，一開始韓國瑜強調高雄應和世界的商業大城紐約、上海等一樣，以拚經濟發展為先，所以最早的主標語「台北拚政治，高雄衝經濟」，但他們認為這個標語，台北人可能會有意見。

經過討論，韓市長最後親筆寫下標語「打造高雄，全台首富」，這個標語讓選戰主軸定調，再加上多次演說時的「人進得來、貨出得去、高雄發大財」庶民語言，直接打動人心。

侯亞寧強調，韓國瑜經典名言不少，還有人整理成「韓語錄」，他期盼未來能有機會，一起幫忙實現韓市長的政見。

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