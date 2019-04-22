國民黨桃市第六選區民調出爐 陳學聖出線

2019-04-22 16:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市第6選區（八德、大溪、復興、中壢12里），原有現任立委陳學聖、前市議員楊朝偉以及中常委侯佳齡3人登記參選，經18、19日「協調民調」，桃園市黨部今天宣布結果，由現任立委陳學聖出線。

陳學聖表示，雖然民調結果顯示他能贏現任立委趙正宇，但是贏的還不夠多，強調自己會加倍努力、更加勤走，也要借重楊朝偉及侯佳齡的經驗人脈打贏這場選戰，希望國民黨桃園市6席立委全上；楊朝偉及侯佳齡也大器恭喜陳學聖在這次民調勝出，表示會全力支持陳學聖，拿回這個選區的立委席次，讓國民黨在立法院席次增加，幫民眾爭取更好的政策。

而國民黨今起至後天進行第3梯次第1選區（蘆竹、龜山、桃園13里）的登記初選，今天有現任市議員詹江村領表，他表示，原先參加第4選區（桃園）初選，因「協調民調」輸給現任市議員萬美玲宣布退選，昨天有網友在臉書社團發起投票，發現自己在第1選區的支持率比現任立委鄭運鵬還高，讓他覺得若有機會替國民黨贏回一席，有何不可，因此決定再次投入選戰。

目前國民黨其他選區確定代表參選的人有第2選區（楊梅、新屋、大園、觀音）吳志揚；第3選區（中壢）市議員魯明哲；第4選區（桃園）萬美玲；至於第5選區（平鎮、龍潭）有立委呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲登記參選，3人經協調，於20至22日進行電話民調，預計明天上午10點公布結果。

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