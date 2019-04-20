立委初選落敗！ 「韓粉」王鴻薇臉書回應了

2019-04-20 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市第一階段立委初選，北市黨部今公布黨員投票與初選民調結果，「挺韓」市議員王鴻薇不敵立委費鴻泰落敗。對此，王鴻薇在臉書表示，尊重選舉結果，她會繼續努力前進。

國民黨北市信義、南松山區立委初選作業，以民調70%、黨員投票30%的形式加權，日前進行3天進行電話民調，並在今20日進行黨員投票。最後結果出爐，王鴻薇以40.035%的支持度，不敵現任立委費鴻泰的59.965%支持度。

對此，王鴻薇在臉書表示，感謝南松山及信義區選民在這次選舉中對她的支持，她努力不夠，讓支持者失望。她也說，未來必將秉持對選民的承諾，努力前行，也請大家繼續監督指導。

王鴻薇強調，她在選舉過程中堅持良性競爭，從未攻擊對手。對於因為支持幫助她而承受不必要之壓力的朋友，她深感抱歉。「選舉已經結束，鴻薇點滴在心頭，所承大家的協助及鼓勵之情，必將回報。」

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