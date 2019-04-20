王鴻薇輸了！國民黨北市立委初選 費鴻泰、賴士葆出線

2019-04-20 19:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市第一階段立委初選，台北市黨部今日公布黨員投票與初選民調結果，爭取連任的第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰、第八選區（文山、南中正）立委賴士葆出線，兩人的對手北市議員王鴻薇與徐弘庭落敗。

國民黨北市第七、八選區立委初選作業，民調70%、黨員投票佔30%加權，在4月14至16日三天進行電話民調，今日進行黨員投票，今日下午4點投票截止，北市黨部稍早揭曉初選結果。

結果顯示，費鴻泰以59.965%支持度勝出，王鴻薇獲得40.035%的支持度。賴士葆則拿下67.555%的支持度出線，徐弘庭支持度為32.445%。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，台北市區域立法委員應選8席，已完成提名第三選區（中山、北松山）現任立委蔣萬安，第四選區（內湖、南港）現任立委李彥秀爭取連任，贏得初選的費鴻泰、賴士葆將提中常會後正式提名，台北市區域立委已過半確認人選。

市黨部指出，第2梯次候選人第六選區（大安區）提名登記作業已完成領表登記，登記人選包括介文汲、林奕華、王欣儀等3人，將於5月5、6、7日共3天辦理全民調，初選結果訂於5月8日公布。

第3梯次候選人提名登記作業則是第二選區（大同、士林區社子里等38個里）、第五選舉區（萬華區、中正區廈安里等21個里），市黨部表示，將於4月22、23、24日共三天，開放領表登記。

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