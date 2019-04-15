王鴻薇控立委初選有假民調電話 黨部：無從查起

2019-04-15 14:15

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市黨部辦理立委初選，昨天至明天於台北市第7（信義）及第8（文山）選區進行電話民調；但7選區參選人、台北市議員王鴻薇今指，接獲賴姓民眾反映，昨上午11點接到自稱「民調委員會」電話民調拜訪，且1天接到3通電話，導致其第3通電話聽都沒聽就掛掉，已嚴重干擾民調結果，她要求黨部介入調查。

對此，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹回應，民調於昨天下午2點進行，民眾若於上午11點接到電話，絕不是黨部所委託的民調公司，黨部也未找「民調委員會」；但目前為止沒有其他民眾反映狀況，僅有議員所指的案例，她坦言黨部無從查起，呼籲賴姓民眾電話到黨部反映，由黨部進行調查。

王鴻薇表示，7選區電話民調由世新大學、典通公司負責，賴姓民眾上午11典街道自稱「民調委員會」的民調電話，但上網搜尋卻完全找不到這間公司，由於賴男一天內接到太多電話，導致第3通民調電話沒聽完就掛掉，這樣假民調電話用意何在？

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