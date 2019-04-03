費鴻泰、王鴻薇隔空互戰 黃呂錦茹緩頰：無礙合作

2019-04-03 12:07

〔記者林家宇／台北報導〕國民黨立委費鴻泰今指控，北市議員王鴻薇擅用高雄市長韓國瑜錄音檔替自己助選。王鴻薇隨即開記者會反擊，除強調指控不實，還要黨內立委不要花力氣與同志互鬥。對於黨內互打持續延燒，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹回應，選舉過程中每個人感受不同，但這無礙彼此合作。

費鴻泰今表示，韓國瑜已表明會在此次選舉中保持中立，但仍有支持者接獲韓國瑜替王鴻薇助選的電話錄音，質疑是拿去年九合一大選錄音檔移花接木，嚴厲指控王選舉舞弊，應該退選。

王鴻薇不甘示弱，隨即召開記者會反擊，指自己使用的照片、錄音檔皆合法，反酸黨內立委應多監督政府，不要花力氣痛打黨內同志。

對此，黃呂錦茹表示，其實費、王兩人平時都是互相幫忙，但選舉過程中雙方都想要勝出，有的想衝出能量，有的則覺得自己受到不公，想要捍衛。黃呂強調，過程中每個人表現、感受不一，但這無礙彼此的合作，會再進一步了解此事。

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