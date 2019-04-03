剪接韓國瑜錄音催票？ 費鴻泰批王鴻薇「政治舞弊」

2019-04-03 11:17

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委初選競爭激烈，黨內當紅炸子雞、高雄市長韓國瑜週一發聲明強調不為特定人士錄音助選，但立委費鴻泰上午召開記者會控訴初選挑戰者王鴻薇擅自剪接挪用韓的錄音打催票電話，違反黨紀且觸犯偽造文書，是極嚴重的政治舞弊，呼籲王主動退出初選，保留最基本風骨。

費鴻泰上午在同黨立委賴士葆、曾銘宗陪同下召開記者會，費鴻泰表示，昨晚服務處接到200多通電話，反映王鴻薇用韓國瑜的錄音拉票宣傳，原本希望黨內初選是君子之爭、不要塑造黨內互打形象，但這是大是大非的問題，韓國瑜明明已發表聲明不為特定人士助選。

費鴻泰也現場播放電話錄音，先是以韓國瑜的聲音說：「特別向各位好友推薦王鴻薇，不但問政犀利，服務更是認真用心，要選就選更好的王鴻薇」，緊接著是王鴻薇本人說「14 15、 16日，請唯一支持王鴻薇」。

費鴻泰表示，經他向韓國於辦公室求證，根本沒有這樣的錄音，也違反韓本人意願，推測是王鴻薇擅自剪接去年市議員選舉拜票錄音，挪作這次立委初選使用。

費鴻泰說，王鴻薇此舉不但違反黨紀，也觸犯刑法偽造文書，是極嚴重的政治舞弊，將報告黨中央處理，如果連初選都要作弊，就是宣告政治人物人格破產，連做議員都沒資格，怎有資格做立委？要她主動退出初選，這種行為對自己傷害事小，對韓國瑜傷害很大，會讓人懷疑韓國瑜的聲明是假的。

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