批國民黨立委初選「黑箱」 王鴻薇怒辭發言人

2019-03-10 12:05

〔記者郭安家／台北報導〕爭取台北市第7選區（信義南松山）立委國民黨提名的台北市議員王鴻薇，今上午開記者會批國民黨台北市黨部黑箱不公，未揭露選舉資訊，無法得知採全民調或需黨員連署，黨部還將該區與無挑戰者的選區視為「第一階段單純區」，且3月28日至4月18日就做「閃電式民調」做掉她，沒公透明遊戲規則，她辭去國民黨發言人以示抗議。

北市第3選區（中山松山）立委蔣萬安、第4選區（內湖南港）立委李彥秀、第8選區（中正文山）立委賴士葆，都是國民黨籍，黨內無人挑戰；第7選區立委費鴻泰，僅面臨王鴻薇挑戰，但黨部仍將這4選區列為第一階段作業。王鴻薇反問，7選區怎麼會是單純選區？難道是非常快速作業下突襲王鴻薇，就可讓選區單純嗎？

王鴻薇表示，打從她致電國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說要參選，黨部沒有一通電話打給她談選舉問題，黨部面對所有詢問通通都不知道，我們被蒙在鼓裡，而黨部昨天就發布明天將公告選舉作業。她表示，初次參選挑戰的時間越被壓縮，越容易被做掉，但第7選區2周內就可以做民調，這作業時間不是突襲嗎？閃電式民調要做掉挑戰嗎？

此外，國民黨北市立委初選，迄今也不知道是否需要黨員連署、採全民調抑或需要黨員投票。王鴻薇表示，在資訊不足下，第7選區還得非常快速進入決勝負，她可能半夜都要敲門找黨員連署，竟用這種方式突襲王鴻薇，黨部就這樣對待忠貞黨員、長期為黨辯護的黨員嗎？

王鴻薇說，她完全不信任黃呂錦茹及黨部所有作業流程，為什麼黨部主委可這樣對待自己同志，對待參選同志的態度就是「沒有一通電話」，且從頭到尾黑箱作業，她無法得到答案。

記者會尾聲，國民黨發言人洪孟楷也到場，送上鮮花為王鴻薇加油、希望王努力堅持；他表示，國民黨要思考世代傳承，讓優秀資深委員可有更好發揮，讓努力肯拚戰將繼續爭取國會。

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