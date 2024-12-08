前立法院長王金平說，他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分。（記者方賓照攝）

2024/12/08 17:42

〔記者林欣漢／台北報導〕前立法院長王金平今日在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議，王金平說，他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的作法。

王金平指出，世界和平是大家共同追求的目標，要達成這個遠大的理想，必須從自身做起，第一步就是實現兩岸和平。台海地區被國際事務專家視為全球安全最不穩定的地區之一，也有人認為台海問題盤根錯節、難以解決，但就算是再錯綜複雜的問題，只要能排除意識形態的干擾，回歸理性，追根溯源，回到最根本的歷史事實，都可以找到合理可行的解決之道。

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王金平表示，1996年前總統李登輝在就職典禮致詞中提出，「40多年來海峽兩岸因為歷史因素，而隔海分治，乃是事實，但是海峽雙方都以追求國家統一為目標，也是事實，兩岸唯有面對這些事實，以最大的誠意與耐心，進行對談溝通，化異求同，才能真正解決國家統一的問題，謀求中華民族的共同福祉。」而李登輝這段談話，在此時此刻更值得我們借鑒。

王金平說，70多年來台灣經歷不同的發展階段，每個階段對於兩岸政策都有不同的思維及作法，可以肯定的是台灣以寧靜革命邁向民主化的過程中，也同步對兩岸政策採取更開放務實的作法，確立兩岸在交流中化解對立，溝通中增進互信的政策方向。

王金平指出，許多人認為兩岸僵局是剪不斷理還亂的無解問題，但他始終認為，沒有解不開的結，端看有無智慧及耐心去處理，只要先確立目標，再尋求共識，從理解彼此立場的角度出發，必能找到打開兩岸新局的道路。

他強調，兩岸的共同目標是保障人民的安全福祉，最大的共識是尊重彼此的制度及生活，在此前提下要做的是務實接受歷史及現況，兩岸分治是歷史遺留的問題，但七十多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是必須正視的現實情況。而兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是必須接受的歷史事實。

王金平表示，多年來在有遠見的各界領袖努力下，兩岸關係朝向存異求同的道路前進，為台灣創造穩定的環境，可以致力經濟發展，追求社會進步，提升人民生活，今日沒有理由不在前人打造的基礎上，繼續為下一代開拓和平發展的空間，保障下一代繁榮昌盛的未來。

王金平說，和平是世人追求的普世價值，他和大家一樣願意為永續和平奉獻心力。期盼有志之士共同努力攜手前行，邁向兩岸和平世界大同的新紀元。

王金平發表兩岸新論述，兩岸治權不相隸屬，主權同而不分。（記者方賓照攝）

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