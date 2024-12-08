批內賊協助中共竊占主權 曹興誠：台灣人要站出來拆穿

黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，前聯電董事長曹興誠等人出席。（記者羅沛德攝）

2024/12/08 16:38

〔記者蔡思培／台北報導〕社團法人黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」串連計畫，匯聚台灣各界的「主站派」，將意志化為行動，9天內從高雄環島走到台北。立委沈伯洋提醒，台灣的民意代表可接觸到中國高官與台灣基層民眾，是中國容易滲透的對象。聯電創辦人曹興誠也說，台灣的問題在於有內賊協助中共竊占台灣主權，台灣人若有意識應該要站出來拆穿深透。

今年是美麗島事件45週年之際，「接力護台灣」以9天時間從高雄步行接力至台北，總里程380公里，走過美麗島台灣，一步一腳印地回顧艱辛民主歷程，並在今天抵達終點站華山中央藝文公園，千人齊聚公園排出「DEFEND TAIWAN」（捍衛台灣）字樣，沈伯洋、曹興誠今天下午皆出席活動。

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沈伯洋會後接受媒體聯訪談起中共滲透台灣一事表示，台灣的民意代表在台可以很容易接觸到中國高官，也可以接觸基層民眾，對中國而言是很好滲透的對象，這也與台灣法規漏洞有關，一直以來台灣政務人員要去中國要報備，但兩岸條例偏偏漏掉民意代表，導致中共對民意代表滲透無所不用其極，這也是為何民進黨主張立委至中國要報備，但法案已經被藍白擋多次。

他也以此次憲兵洩密事件為例，最重要的是知道誰去接觸憲兵、與中國聯絡；中國也一定有中間人接觸網紅，將他們帶到中國，他認為法律一定要預防，不能等災害發生才懲處。

沈伯洋也指，安排中國運動員來台的前總統馬英九則是很明白告訴大家他是中間人，明顯是瞄準台灣各式各樣團體，再把對應的統戰團體帶來台灣，若真的要學生交流為何找畢業那麼久的學生？明顯就是看準台灣對於運動的喜愛，希望中和統戰效果。他提到，馬英九選舉曾說台灣的前途屬於2300萬人民決定，但現在說的、做的完全不同。

他也提醒，中國是最擅長灰色地帶衝突的國家，不只針對台灣，也針對菲律賓，會將有作戰能力的船隻偽裝成漁船包圍菲律賓小島，若對方沒有反應就持續增加，等到菲律賓發現時又透過假消息轉移注意力，目的是圍住小島。若台灣對於灰色地帶衝突無法解決、沒有法規處理，會威脅國家安全。

曹興誠也說，中共老早就介入台灣地方、立委選舉，中國也深透軍公教、宮廟，已至少10年。台灣的問題在於有內賊協助中共竊占台灣主權，台灣人若有意識應該要站出來拆穿深透。

黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，8日下午抵達終點站華山中央藝文公園，參加民眾於現場排出「DEFEND TAIWAN」字樣，以實際行動捍衛主權。（圖由黑熊學院提供）

黑熊民防教育協會舉辦「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力，8日下午抵達終點站華山中央藝文公園。（記者羅沛德攝）

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