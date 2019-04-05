點名費鴻泰退岀政壇 蔡正元：明年就領老人津貼

2019-04-05 16:24

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委初選北市第7選區陷入黨內互打，國民黨立委費鴻泰指控台北市議員王鴻薇擅用高雄市長韓國瑜錄音檔替自己助選，王鴻薇反擊費鴻泰不實指控，前立委蔡正元今天參戰，批評費鴻泰明年就要領老人津貼、用老人優待票，該退休協助年輕人，卻開記者會誣指王鴻薇，應該退出政壇！

蔡正元批評，費鴻泰在立法院開記者會誣指王鴻薇變造高雄市長韓國瑜的錄音帶助選，結果王鴻薇拿出LINE對話截圖，完全證實已獲得韓國瑜的同意，但費鴻泰比王鴻薇更早使用與韓國瑜的合成照，也沒拿出韓國瑜同意的證據，現在卻反過來要王鴻薇退選，費鴻泰應該用自己提出的標準，嚴格自我要求，立即退岀政壇。

蔡正元說，費鴻泰2020年已能領老人津貼和老人優待票，應該退休協助年輕人、完成世代交替，而不是繼續把持權位，更不能怕競爭失利而誣指王鴻薇，選民是讓他當立委，是要他監督蔡政府，不是用來誣指年輕同志，「老而權慾不死，是為賊」，費鴻泰應立刻退岀政壇。

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