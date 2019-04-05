政治不是權位馬桶！ 蔡正元酸：黨內一堆老人修圖就自以為青春

2019-04-05 12:27

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委提名作業陸續開跑，不少老將回鍋再戰，也不少新秀喊出世代交替，前國民黨立委蔡正元今天在臉書PO出前國民黨義務副主委洪孟楷的立委初選文宣，蔡指出，國民黨要年輕化，政治公職不是老人把持權位的馬桶，黨內一堆超過65歲的老人，美化幾張沙龍照就自以為青春洋溢，這種國民黨早該被淘汰。

蔡正元指出，「把未來交給七年級，而不是交給70歲」，政治公職是年輕人的責任，不是老人把持權位的馬桶，公務員65歲就退休，國民黨卻一堆超過65歲的老人，跑一趟美容診所、美化幾張沙龍照，就自認為青春洋溢，可以繼續把持舒適圈，這種國民黨早該被淘汰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/