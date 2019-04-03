費鴻泰嗆退出初選 王鴻薇回酸：資深立委只顧初選

2019-04-03 12:47

〔記者邱灝唐／台北報導〕國民黨北市立委初選開打，立委費鴻泰今早召開記者會控訴黨內挑戰者、北市議員王鴻薇剪接高雄市長韓國瑜的錄音進行電話拜票，呼籲王退出初選保留風骨。面對同志質疑，王表示，照片及錄音檔均取得當事人同意，並回嗆資深立委該拿出戰力監督政府，而非只顧初選。

費鴻泰今早連同立委賴士葆、曾銘宗一起召開記者會，並指出昨晚服務處接到200多通電話，反映王鴻薇用韓國瑜的錄音拉票宣傳，但韓明明已發表聲明不為特定人士助選，而韓辦也說沒有這段錄音，應該是王擅自剪接剪接去年市議員選舉拜票錄音，挪作立委初選使用；費批評，此舉不但違反黨紀，也觸犯刑法偽造文書，是極嚴重的政治舞弊，該主動退出初選，保留政治風骨。

對此，王鴻薇發聲明且於臉書回應，指出初選文宣所使用的照片及錄音檔都取得當事人同意，若黨中央需要調查也會配合，但初選等同大選受選舉罷免法規範，任何扭曲、栽贓的言論和行動都違反意圖使人不當選的規定，她謹守黨內不互打的原則，但被「痛打」之際，也會以司法保障參選權。

王鴻薇更酸，人民希望國民黨立委強力監督蔡政府，而不是幾位大立委排排坐，痛打一個黨內同志，在發生嚴重司法關說、NCC主委被請辭、交通部觀光局副局長被強迫退休之際，請黨內資深立委拿出戰力，監督蔡政府，而非只顧自己的初選。

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