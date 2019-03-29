蔡正元稱友邦元首「村長」 總統府妙回網狂讚

2019-03-29 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文28日結束為期8天的「海洋民主之旅」，出訪帛琉、諾魯、馬紹爾群島等3個邦交國，並且過境美國夏威夷，前立法委員蔡正元竟然酸說蔡總統訪問的邦交元首「說穿了不過是一個鄉長或村長」。對此，總統府表示，「實在令人無言」。

蔡正元今天在臉書上指出，帛琉人口2萬1千人、諾魯人口1萬人、馬紹爾人口6萬8千人，「三個微型國家人口合計不到10萬人」，蔡正元認為3個國家的人口不到南港區的戶口人數，「這些國家總統的職能說穿了不過是一個鄉長或村長」。

對此，總統府發言人在臉書上PO出本報稍早的報導，並且以蔡正元慣用的「正元體」回擊，「這樣的。發言程度。實在。令人。無言。」

許多網友大讚總統府的回應，也以「正元體」在底下留言，「發言人。也會。止兀體。我覺得。非常可以」、「他。只是個。65。歲的小。男孩」、「村長。在。聯合國。有席次。厲害了吧」。其他網友說，「蔡正元格局就是這麼低，印太是什麼，他應該什麼也不懂吧」、「闌尾真的都很沒水準...動不動就表露歧視意識」、「那國民黨執政時候怎不出來說」、「總統府是撿到槍嗎」。

立委鄭運鵬也酸說，難怪中國人那麼自以為是，美國、日本和德國，3個國家人口加起來也沒有中國多，這些國家的總統，根本比不上一個省委書記。

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