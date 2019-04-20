蹭韓國瑜選立委？ 杜紫宸點名這3人

2019-04-20 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘17日宣布參選總統，許多「韓粉」紛紛出來護主，深怕郭台銘的出現對高雄市長韓國瑜的聲勢有所影響，力挺韓選總統的台北市議員王鴻薇也抱怨，辦公室接到很多韓粉抗議電話。對此，中華大學講座教授杜紫宸點名蹭韓而想選立委的人，反問「若沒被提名，還是韓粉嗎」。

杜紫宸今天在臉書表示，他前天在節目上提到，「韓國瑜絕對是泛藍的政治明星，韓粉無須氣餒，請繼續支持國民黨和韓國瑜」，而最氣急敗壞、完全不能等、口出惡言的，是那些一直在利用韓流，謀取立委席位之人；他也呼籲，真正的韓粉可要睜大眼睛，看清楚都是些什麽人，「千萬不要自己被利用了，還陷韓市長於不義」。

杜紫宸接著說，到底有哪些政治人物只是因要選立委（爭取黨内提名、初選）而拚命搏版面、喊叫支持韓國瑜選總統？「看得出來的是王鴻薇、孫大千、黃瑋翰（瀚），請問還有誰呢？」

杜紫宸並反問這些人，如果你（妳）不幸沒被提名，仍然還是韓粉嗎？

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