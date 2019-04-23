國民黨立委桃園第五選區初選 呂玉玲勝出

2019-04-23 11:42

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市黨部今天公布第五選區（平鎮、龍潭）民調結果，該選區共有立委呂玉玲、議員黃敬平、舒翠玲進行民調，其中呂玉玲以41.071%以大幅度領先出線；呂玉玲受訪時表示，黨內初選沒有贏家、更沒有勝利喜悅，在初選過程，大家對她的指教，都會努力改進，會更加努力，捍衛中華民國，共同打贏選仗。

今天公布民調結果，相較於其他選區公布選情記者會，參選人都到場營造團結氣氛，第五選區只有呂玉玲到場，黃敬平未到場、舒翠玲則由先生張曉帆代表到場聆聽，也讓現場顯得冷清許多。

民調記者會，首先由國民黨民調小組召集人中華大學教授黃國敏說明，此次民調是委託愛普羅、世新大學、TVBS等三家民調公司民調，經3位參選人協調，只公布最優勝名單，呂玉玲以41.071%勝出；主委楊敏盛也證實與黃敬平、舒翠玲有相當差距。

黃國敏也強調，另國民黨經過無數初選場次，已經建立標準作業流程，必須要委託3家公司，連續3個晚上進行民調，民調品質可受公評，可信度很高。

楊敏聖表示，此次國民黨在第二、三、四、五選區選情最穩定，另第一、第六選區有機會勝選，選情是坐四望五搶六，連同不分區，有可能拿下7席立委。

相對於國民黨在第五選區競爭激烈，民進黨仍然是靜悄悄，由於黨內初選無人登記，黨部鎖定不分區立委蔣絜安、市議員楊家俍代表民進黨參選。

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