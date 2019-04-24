許忠富出線！雲林立委選舉綠軍人選確定 藍營仍在協調

2019-04-24 14:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨雲林縣黨部今天公布海線立委黨內初選民調結果，前麥寮鄉長許忠富最高贏得代表參賽權；國民黨雲林縣黨部表示，雲林山、海線立委參選名單都仍在協調中。

雲林區域立委現任2席都由民進黨包辦，山線的劉建國確定爭取連任，海線的蘇治芬公開表態交棒前麥寮鄉長許忠富，另有雲林縣議員林文彬、前雲林縣議員蔡秋敏完成黨內提名登記，經過昨晚的民調，許忠富獲得最高支持率，確定由他代表民進黨參選雲林海線立委。

蔡秋敏今天中午在臉書粉絲專頁PO文恭喜黨內初選出線的對手、林文彬也透過直播向支持者報告沒有過關，展現運動員的風度。

面對民進黨參選人已就定位，國民黨部份，山線一般看好現任雲林縣副縣長謝淑亞，唯謝至今未表態且意願不高；海線則是雲林農田水利會長林文瑞最早表態參選；前立委張嘉郡雖未正式表態重披戰袍，但勸進聲音不斷，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，黨內參選名單都仍在協調中，近日可望明朗化。

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