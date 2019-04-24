竹縣立委第2選區 藍營5人爭搶提名

2019-04-24 20:56

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣黨部針對竹縣立委第2選區受理黨內初選登記作業，於今天下午4點截止，共5人完成「報名」手續，依序是：竹東鎮榮華里里長林子丞、前竹東鎮長徐兆璋、國民黨中央委員邱一峰、縣議員林思銘以及竹北市代朱健銘。面對提名如何產生？除了邱一峰優先考慮「七三制」，但也可接受全民調，其他人都主張要全民調，縣黨部邀5人明（25）日下午3點當面協調。

完成登記的5人，有政壇老鳥、有才要初試啼聲的政界新生。除林子丞在昨（23）日領表時就搶先完成登記，另4人都擠在今天，分10點、12點「2個場次」先後辦理。

其中，徐兆璋和邱一峰都在「上半場」出現，前者由太太彭淑媚和特助黃駿翔代勞。邱一峰則手捧「藍球」，在父母、也就是前縣長邱鏡淳和古素珍夫婦等支持者陪同下完成登記。

到了中午12點，又有林思銘牽著牽手陳靜芳，一起和支持者快樂「啟程」。朱健銘則後腳跟進，被竹北市長何淦銘、竹北市代會主席林啟賢等共同「送入」黨部爭取換跑道服務鄉親。

林子丞說，他出來是認為國民黨想要年輕化就要擺脫傳統權貴交替的舊文化，多年來政治家族惡鬥影響新竹縣的發展，地方不該被家族勢力綁架，所以他要出來，以此作為爭取新竹縣、國民黨進步的開端。

彭淑媚說，徐兆璋今天託她代辦，是因人在家裡思考如何讓新竹縣更好。

黃駿翔則說，徐兆璋從政服務20多年來，一步一腳印深耕地方，基層實力扎實，他想匯聚支持者的熱情與力量，再化作「正義的力量」，實踐鄉親的期待，在國會致力縮小新竹縣城鄉失衡的狀況。

被指「政3代」的邱一峰大方回應說，這個印記早烙印在他身上也無法磨滅，但他要告訴大家，這其實代表他就是「服務的第3代」！他的DNA就是有服務的熱忱和靈魂，所以除了以這個DNA為憑爭取新竹鄉親認同，他也會更加努力要讓自己青出於藍！

林思銘說，他有17年議會問政經驗、又有執業律師的專業，是國民黨進軍立法院最好的選擇，所以「立法的事，讓專業的來」！

朱健銘說，他起自基層，或許是政壇新生，但絕對是服務老手，早在還沒當選市民代表就長期服務地方鄉親。而新竹縣民需要的，是真正了解鄉親需要什麼的人，不是1個政客，這是他參選的目的，所以支持訴諸全民調，由縣民來決定國民黨在第2選區該推什麼人。

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