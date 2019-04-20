國民黨竹縣立委第一選區初選 林為洲出線

2019-04-20 11:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部今早在黨部公布立委第一選區初選民調結果統計，爭取連任的立委林為洲獲得46.166%最高，湖口鄉長林志華以不到6%的差距排序第二，黨員范振揆第三，提名協調小組召集人張鎮榮宣佈，下週將呈報黨中央核定提名林為洲。

國民黨新竹縣黨部表示，新竹縣第一選區立委初選民調，17日至19日3天晚上6點半到10點，委託聯合報及TVBS民調中心進行。

民調結果公佈後，林為洲感謝黨內同志在初選過程，沒有發生互相攻擊等任何不愉快的情況，他說，自己的心情其實還滿沈重的，將來要承擔的責任更加沈重，因為該黨的總統參選人還猶如在五里迷霧當中，而將來他也要承擔明年總統助選的責任，同時也要攜手立委第二選區的參選人，共同守住新竹縣好不容易爭來的二席立委。

林志華則當面恭喜林為洲出線，他說，歷經立委初選，結果顯示他的努力不夠，未來會把湖口鄉務做好，明年總統大選，也希望大家一起同心協力，讓正藍軍全部當選；最後，他再次感謝各鄉鎮黨員的支持，讓民調結果不致於難看。范振揆則簡短感謝大家。

今早的民調結果由張鎮榮主持，結果黃國新黨部主委趙建爍、國民黨立委第二選區邱一峰、國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬等人與會。民調結果，林為洲平圴支持率46.166%，林志華40.357%，范振揆13.477%。

新竹縣第10屆立委第一選區為新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉及竹北市尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪州、新國、新社等12里。

國民黨新竹縣黨部表示，國民黨立委第二選區預定22日至24日，上午10時起至下午4時止受理領表及登記。二選區範圍包括竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉、竹北市泰和、竹北、竹義、新崙、福德、竹仁、文化、北崙、興安、北興、十興里、中崙、斗崙、鹿場、東興、東海、中興、隘口、東平等19里。

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