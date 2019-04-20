國民黨竹縣立委第一選區初選 林為洲出線

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部今早在黨部公布立委第一選區初選民調結果統計，爭取連任的立委林為洲獲得46.166%最高，湖口鄉長林志華以不到6%的差距排序第二，黨員范振揆第三，提名協調小組召集人張鎮榮宣佈，下週將呈報黨中央核定提名林為洲。
國民黨新竹縣黨部表示，新竹縣第一選區立委初選民調，17日至19日3天晚上6點半到10點，委託聯合報及TVBS民調中心進行。
民調結果公佈後，林為洲感謝黨內同志在初選過程，沒有發生互相攻擊等任何不愉快的情況，他說，自己的心情其實還滿沈重的，將來要承擔的責任更加沈重，因為該黨的總統參選人還猶如在五里迷霧當中，而將來他也要承擔明年總統助選的責任，同時也要攜手立委第二選區的參選人，共同守住新竹縣好不容易爭來的二席立委。
林志華則當面恭喜林為洲出線，他說，歷經立委初選，結果顯示他的努力不夠，未來會把湖口鄉務做好，明年總統大選，也希望大家一起同心協力，讓正藍軍全部當選；最後，他再次感謝各鄉鎮黨員的支持，讓民調結果不致於難看。范振揆則簡短感謝大家。
今早的民調結果由張鎮榮主持，結果黃國新黨部主委趙建爍、國民黨立委第二選區邱一峰、國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬等人與會。民調結果，林為洲平圴支持率46.166%，林志華40.357%，范振揆13.477%。
新竹縣第10屆立委第一選區為新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉及竹北市尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪州、新國、新社等12里。
國民黨新竹縣黨部表示，國民黨立委第二選區預定22日至24日，上午10時起至下午4時止受理領表及登記。二選區範圍包括竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉、竹北市泰和、竹北、竹義、新崙、福德、竹仁、文化、北崙、興安、北興、十興里、中崙、斗崙、鹿場、東興、東海、中興、隘口、東平等19里。
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國民黨新竹縣黨部今早在黨部公布立委第一選區初選民調結果公佈後，出線的立委林為洲（前右）與排名第二的湖口鄉長林志華（前左）兩人握手致意。 （記者廖雪茹攝）
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民黨新竹縣黨部今早在黨部公布立委第一選區初選民調結果統計，爭取連任的立委林為洲獲得46.166%最高，湖口鄉長林志華以不到6%的差距排序第二，黨員范振揆第三。（記者廖雪茹攝）
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