完成黨內立委初選登記 陳亭妃：爲人民拚生活、接地氣

2019-03-29 11:22

〔記者蔡文居／台南報導〕2020民進黨台南市立委提名初選，第三選區現任立委陳亭妃今天上午前往民進黨台南市黨部完成登記，全力爭取連任。

陳亭妃表示，自己是基層出身，最能「傾聽」民眾的聲音，最能得到人民的「信任」，希望鄉親能繼續當她的後盾，讓她繼續用「傾聽」、「信任」的精神來爲人民拚生活、接地氣，讓向上的年輕力量持續前進。

陳亭妃表示，回顧這11年來，她多次獲得「公民監督國會聯盟」、「財經立法監督聯盟」、「口袋國會」評鑑為立法院問政表現優質立委，更獲得國家磐石獎─立法與服務方面關懷獎章的肯定，因為無論是遇到地震雨災、油電漲價、偏鄉教育扎根、農漁業災損、產業轉型、中小企業資源不足、缺水用電、社會弱勢、勞工、婦女權益等種種問題，她都是第一時間、站在第一線、用最快的速度全力爭取、用心解決，讓人民真正有感。

她說，目前台灣民主面臨險峻衝擊挑戰，人民對政府的期待要求更高，除了要「勇敢向前」堅持國家主權立場，更需要用「傾聽」、「信任」，來為人民拚生活，讓政府施政更接地氣。

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