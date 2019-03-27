登記民進黨台南立委初選 林俊憲：堅定維護國家主權

2019-03-27 11:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨2020年第10屆台南市立委初選領表登記，現任立委林俊憲今（27）日到南市黨部完成登記，他要參加第5選區立委初選，尋求競選連任。

林俊憲表示，進入國會服務3年來兢兢業業，用最務實的精神，在國會為台南打拚，關注並推動民生相關議題，包括ATM轉帳手續費調降、酒駕防治等，成績獲得公督盟國會評鑑的肯定。

林俊憲也提出這次初選政見，堅定維護國家主權的獨立與完整；首重民生、經濟幸福指標的建構與提升；促進法規、制度完備強化台灣國際競爭力；協助台南城市新願景及區域新發展的資源挹注與實踐。

民進黨2020年第10屆立委初選領表登記，台南市立委提名有6個選區，領表登記將至29日結束。

目前已有王定宇、林俊憲、郭國文、葉宜津、陳亭妃、林宜瑾、蔡旺詮、李退之、賴惠員、顏純左、蔡明峰、陳宗明等人領表；其中完成登記的則有第1選區葉宜津、第2選區郭國文、第5選區林俊憲、第6選區王定宇，都是現任立委競選連任。

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