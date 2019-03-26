管碧玲帶隊 趙天麟、李昆澤、賴瑞隆今聯袂登記黨內初選拚連任

2019-03-26 10:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市立委趙天麟、李昆澤、賴瑞隆，今天在立委管碧玲陪同下，共同前往民進黨高市黨部聯合登記參加黨內初選力拼連任，管碧玲感性指出，秉著傳承精神，相信民進黨團結不會因此分散，請原本支持她的選民、繼續支持3位優秀的立法院同事。

下屆立委選舉，管碧玲所屬的第五選區（旗山、鹽埕、鼓山及三民西）經劃分後，各自與趙天麟（加入鼓山區、鹽埕區）、李昆澤（三民東、西區為一個選區），和賴瑞隆（加入旗津區）三位立委選區結合。

李昆澤說，從2012年開始在三民東區服務至今，相當感激在地民眾的信賴，以及管委員的大氣支持，接下來選區擴及到整個三民區和部分苓雅區8個里，未來會更加倍努力。

趙天麟表示，雖然民進黨在市長選舉失利，但經歷反省之後重新出發，將更努力傾聽人民的意見，懇請民眾再一次給予機會。

賴瑞隆指出，感謝前鎮小港的選民在2016年的立委選舉情義相挺，讓他有機會扛起重責大任，替地方爭取建設和推動立法，現在是民進黨最需要凝聚共識的艱難時刻，請前鎮、小港、旗津的大家團結支持，讓他可以成功連任。

民進黨初選黨內登記到本週五，全民調訪查時間為4月22日至5月17日。

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