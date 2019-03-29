議員建議選立委對決顏寬恒 林佳龍回應了

2019-03-29 08:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨現在進行立委初選登記，曾參選台中市第二選區的市議員陳世凱建議黨中央可以找新人或者是提名前市長林佳龍來選，與被網友稱為「顏市長」的顏寬恒競爭，若林佳龍選贏，對民進黨士氣大增，也有利於下屆市長的選舉。

對此，林佳龍則表示「我第一次聽到」，他現在的角色是交通部長，沒有規劃參選，民進黨也有民主機制產生候選人，如果沒有人登記，黨中央會有提名策略的考量，會予以尊重。

目前台中市第二選區（沙鹿烏日大肚龍井霧峰區）的現任立委是國民黨籍顏寬恒，民進黨市議員陳世凱曾參選二次，此次是否再代表民進黨披戰袍，引起外界好奇，陳世凱建議黨中央找新人或者是從中央部會挑人選。

陳世凱表示，第二選區過去對民進黨而言是非常艱困，藍綠比是7比3，但他參選2次，跟對手只差2至3％，已非艱困選區，更奠定基礎，因為他自己本身參選過2次立委，也參選過2次議員，參選頻率很高，因此建議黨中央可以提名優秀的新人。

陳世凱更提出勁爆的建議，他表示，或許台中市這次選出來的市長不太好，認為對林佳龍委屈，中央可提名優秀的林佳龍，而對手被網路稱為是「顏市長」，林佳龍是前市長，而前市長戰贏顏市長，將對民進黨士氣大增，對未來市長選舉也有很大幫助。

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