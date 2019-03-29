綠營小辣椒何欣純完成初選登記 力拚連任

2019-03-29 13:05

〔記者張軒哲／台中報導〕今日台中市大里與太平區現任立委何欣純，在議員李天生丶張玉嬿、蔡耀頡、林德宇陪同之下，一起前往民進黨市黨部辦理黨內初選登記，力拚連任。何欣純表示，始終戰戰兢兢不敢懈怠，會更用心爭取選民認同，幫鄉親服務。

何欣純表示，她在地出生長大，基層深耕近20年，感謝選民一路來的支持相挺。自上任立委以來，始終戰戰兢兢不敢懈怠，每日台中丶台北來回往返。在立法院秉持專業、認真問政，且問政犀利有魄力，即使是執政黨委員，該説就說，該拍桌就拍桌，堪稱綠營的「國會小辣椒」，曾獲得評鑑為優秀立委。

何欣純在地方勤跑基層，台北立院同事公認她接地氣、很會做事爭取預算。笑稱何欣純為「跑攤女王」、「國會鐵娘子」，而英國鐵娘子為柴契爾夫人，諧音菜市仔夫人（台語）。

何欣純表示，感謝4位市議員的相挺，陪同完成民進黨台中市第七選區的初選登記，2020將是民進黨艱困的一場戰役，但她會力拚連任留在國會為鄉親服務。

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