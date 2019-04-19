沒看錯！ 國民黨初選民調「唯一支持民進黨楊○○」

2019-04-19 21:24

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市黨部22日至22日舉辦立法委員第6選區（平鎮、龍潭）初選民調，黃敬平、舒翠玲、呂玉玲3強廝殺，文宣、電訪互攻訐不相讓，但今天民進黨市議員竟悄悄掛起看板，寫著「國民黨立委初選民調，電話唯一支持民進黨楊家俍」，讓選民頓時「黑人問號」，究竟怎麼回事？

經詢問兩陣營人士，原來是國民黨在設計文宣、電話民調時，參與初選的3個民代都把楊家俍當成假想敵，問受訪者「國民黨○○○和民進黨楊○○，你會支持哪位？」，讓選民、「楊○○」本人啼笑皆非。

既然對手有意無意提及他，「調皮」的楊家俍乾脆一不做二不休，把自己當作對比者，乘著藍營這波初選之勢，製作帶有十足惡趣味的實體看板、電子看板，故意「錯置」政黨，寫著「國民黨立委初選，電話唯一支持楊家俍」，讓知情民眾笑翻。

國民黨在第六選區辦初選，呂、黃、舒3大將各有死忠支持者，誰勝誰負仍是未定數；至於民進黨採徵召，現任不分區立委蔣絜安、市議員楊家俍都是可能人選，近期將有明朗答案。

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