北市立委第一選區「寬待新黨」？ 國民黨初選變變變

2019-05-09 18:14

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第一選區（天母、北投）現任立委是民進黨吳思瑤；國民黨近日辦初選，規則卻變變變。國民黨原本規定黨內先產生人選，再二階段與新黨台北市議員潘懷宗民調整合，代表泛藍陣營出征，但昨天傳出改為一階段整合，外界認為這有利於較資深、知名度較高的潘懷宗，引發黨內參選人抗議，今天又改為二階整合。

有意角逐國民黨在一選區黨內初選者包括前台北市長候選人丁守中前發言人詹為元、台北市議員陳重文、中常委曾文培。但在這些參選人出現前，今年初即持續有國民黨「禮讓」潘懷宗的傳聞，外傳是國民黨某大老居中牽線。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹過去都說，第一選區採二階段整合，即先產生黨內參選人，再與潘懷宗進行民調整合。

令黨內參選人始料未及的是，國民黨昨天公告一選區提名登記，「國民黨黨與新黨依據民意調查結果合作提名推薦」參選人，未獲提名推薦者不得參選；新黨應於登記截止前將代表參選名單送交本黨台北市黨部，依據本黨相關規定進行協調與民意調查，並共同分攤選務作業費」。

詹為元昨天在臉書說，現今國民黨的初選制度，明明告訴你是籃球賽，但當你穿好籃球裝上場之後，卻發現是場棒球賽，明明告訴你是42K的全馬比賽，上場之後才發現比的是100公尺短跑衝刺賽，這豈不是荒謬至極？他說，明明之前的消息都二階段初選，改一階段初選，國民黨籍參選人較多，備多力分，對於黨籍同志較不公平，難對交代支持民眾。

中國民黨今天修正規定，更改為「經本黨初選勝出之黨員，將與新黨推薦之黨員進行民意調查，所需經費由兩人平均分攤」；意即改為二階初選整合。

陳重文受訪時坦言，昨天任意修改規定，也沒徵詢參選人，他今天原本要開記者會抗議；希望國民黨尊重初選制度、參選人，否則後果自負；希望國民黨中央照自己制定的規則走，不要破壞規矩。

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