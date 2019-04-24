KMT台南第4選區立委初選僅林燕祝登記 高思博這樣說…

2019-04-24 21:03

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市黨部優先作業提名台南第四選區立委候選人，從4月22日至24日受理有意參選的黨內同志領表、登記。市黨部說，這3天期間，只有第2天永康區市議員林燕祝1人完成領表及登記，沒有第2名挑戰者。

市黨部說，市黨部內部會有一個提名審核作業，林燕祝同志資格審核若認定沒有問題，即會呈報中央黨部，由黨中央決定提名事宜。

據了解，去年底在台南市長大選飲恨落敗的國民黨台南前立委高思博把服務處遷到永康區，外界認為他會繼續蹲點經營，也臆測他是否會參選立委？對此，高思博24日鄭重表示，他並沒有在台南選下屆立委的打算。

高思博說明，因為目前姊夫朱立倫表態爭取國民黨內總統初選，這時間點，他當然要設法幫忙姊夫參與總統初選，於私於公都不宜考慮自己的參政路，所以根本沒打算參選明年的台南立委選舉。

高思博說，其次是經過去年他參與台南市長大選及今年3月謝龍介角逐的第2選區立委補選，已翻轉台南，讓台南對藍軍的選情有很大改變，這時候他是鼓勵各選區裡的優秀黨籍議員更上層樓參選立委，也藉此促進議員的新陳代謝，這時候，他不會跟黨籍議員去爭立委。

據觀察，高思博決定不選立委，但仍繼續蹲點、經營台南選區，除了幫忙姊夫朱立倫選舉，也把目標瞄向4年後的市長大選，捲土重來的機會很高。

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