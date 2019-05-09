蔡英文親訪影片出爐 486先生：總統完全拿我沒辦法

2019-05-09 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與「486團購」公司負責人「486先生」陳延昶今（9日）晚同步發布2日碰面時的對談影片，雙方對高房價、酒駕問題、假訊息以及中資滲透等議題展開討論。面對有備而來的陳延昶所丟出的辛辣問題，蔡英文表示「只好一一接招回應」；陳延昶也在臉書上表示：「其實總統真的很好笑，完全拿我沒辦法。」

蔡英文在臉書上表示，拜訪「486團購」公司是為了親自了解一下電商公司的經營情形，並稱陳延昶準備了好幾個大家很關心的熱門議題，當場提出來要她回應。

陳延昶在影片中說，2016年時他期待新上任的政府可能對高房價的情況給出「重重的一拳」。蔡英文回應，目前房價有減緩下來，重點還是在於有沒有辦法調高一般人的薪資，面對這個問題，2017年時政府為公務員加薪，來帶動整個企業的加薪，蠻大比例的民間企業有加薪3%。另外，蔡英文表示，政府今年除了透過減稅增加個人可以支配的所得，也預計以興建社會住宅和包租代管的方式，幫年輕人「減壓」。

陳延昶表示，社會對酒駕觀感「非常差」，好好的一家人出去可能「碰一下就報廢了」。蔡英文表示，除了透過修行政法加倍處罰，讓駕駛感到違法的成本很高以外，也透過修刑法讓大家不要「心存僥倖」。陳延昶對此大呼：「這個立法到底要多久啊？我都50了！有沒有可能在60歲之年看到立法通過呢？」蔡英文告訴他「不要這麼悲觀」，也承諾「我回去催一催好了」。

陳延昶表示，上次選舉，充斥很多假新聞，憂心「中國共產黨對這方面進步到這麼厲害了」。蔡英文回應陳延昶，這個問題要「幾管齊下」來處理，首先是與其他國家一同合作，社群網路經營者也要負擔社會責任，行政院也會全面檢察法規，來面對假新聞問題。

陳延昶表示，對於中資媒體「每個人都恨得牙癢癢的，你一看就知道那是共產黨，每天都在大放厥詞。」還說「NCC根本在睡覺」！當蔡英文為NCC緩頰時，陳延昶脫口而出「你讓我來當NCC主委好了」，總統大開玩笑地要求陳「把你的履歷表送來」，讓陳延昶直呼「等一下！我開玩笑的啦。」

面對中資滲透問題，除了台、中資不容易區分以外，蔡英文也表示，國安與司法單位在此事「用力很深」，去年政府也有破獲52個與國安相關的案子。

「說真的，中國共產黨的國旗在台北市搖旗吶喊觀感真的很差。」陳延昶表示，先進的社會怎麼可能讓例如納粹的旗子在街上搖旗吶喊？蔡英文對此表示，我們是民主社會，台灣人也注重言論自由，「我們跟中國不一樣的地方也在這裡嘛」。蔡英文表示，很多都是地方政府採取的態度問題，她表示日前她有和行政院長溝通，要求警政署對於濫用言論自由造成社會不安或滋擾暴力的狀況，「更嚴格地積極地去執法」。

另外，影片中，蔡英文總統也不忘參觀一下「486團購」的商品網頁，忍不住詢問某商品是否能再打折，陳延昶還爆氣拆嘴「不准給我打折！即使是總統，也不行！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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