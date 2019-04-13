站《中天》記者背後舉牌「快轉台」 486先生協尋送禮！

2019-04-13 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕全台各大專院校自主發起反旺中連署活動，以及串聯「捍衛新聞環境，全台新聞與傳播領域師生支持NCC裁罰不當報導」；網購紅人486先生對此協尋過去妨礙《中天新聞台》採訪的大學生，要送他空氣清淨機。

486先生在臉書粉絲專頁貼出2014年《中天新聞台》畫面擷圖，當中能見1名面色凝重的女性記者，站在私立世新大學新聞傳播學院大樓外進行連線報導，當時正值太陽花學運期間，1名學生穿著黃色雨衣，拿了塊紙板寫下「快轉台」，在記者身後扮演抗議天王「柯賜海」，被《中天》譴責。

486先生對此協尋5年前的該名學生，「這位朋友是誰？能證明是那位朋友，我個人送你一台空氣清淨機」，另外還有1名黃姓網友要加碼贈送1包咖啡豆；網友們見狀留言指出「立馬加粉絲來推1個」、「不看新聞會與世界脫節，但是看新聞會與事實脫節」、「根本韓狗魚電視台了」、「我下次也要舉牌」、「我是覺得電視新聞根本都不用看啦」。

486先生臉書全文

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